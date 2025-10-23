Deux opérations se terminent avec plusieurs constats d’infraction

Le 1er octobre, vers 16 h 30, les policiers de la MRC de L’Islet ont intercepté, sur la route 132 à L’Islet, un homme de 45 ans, de Cap-Saint-Ignace. Il ne respectait pas les conditions d’utilisation de l’antidémarreur éthylométrique exigé sur son véhicule. Il a reçu un constat d’infraction au montant de 2 250 $.

Le 9 octobre, une opération de type « Impact » ciblant principalement la vitesse a été menée sur l’autoroute 20, au kilomètre 369, à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. En l’espace d’une heure et demie, les policiers ont émis six constats d’infraction, dont 4 pour des excès de vitesse et 2 pour des infractions autres.

Le 14 octobre, les policiers de la MRC de Montmagny ont mené une opération nationale concertée (ONC) ciblant les véhicules lourds, la distraction au volant et les comportements imprudents. En avant-midi, l’opération s’est déroulée sur la route 283, dans le secteur de Saint-Paul-de-Montminy, où les policiers ont émis quatre constats pour excès de vitesse et un pour un autre type d’infraction. En après-midi, l’opération s’est poursuivie sur l’autoroute 20, au kilomètre 369, dans le secteur de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Les policiers y ont délivré trois constats pour excès de vitesse, un pour un permis impayé et un autre pour une absence de vignette mécanique sur un véhicule de promenade.