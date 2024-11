Depuis plusieurs mois, la MRC de Montmagny s’implique dans une démarche ambitieuse pour renforcer l’engagement et la place des jeunes dans la région.

En 2015, une première consultation sous le thème Rêve ta région idéale avait permis d’identifier 45 actions concrètes pour répondre aux attentes des jeunes, avec des résultats tangibles comme la mise en place de Fablabs. Ces espaces innovants combinent technologie et communauté pour stimuler la créativité et l’innovation.

La nouvelle consultation menée en récemment a permis de cerner des axes prioritaires : études, emploi, logement, loisirs, environnement, citoyenneté, habitudes de vie et entrepreneuriat. Ce travail s’intègre dans la Signature Innovation, garantissant une continuité et un suivi des initiatives mises en place.

Les jeunes souhaitent voir davantage de formations dans des domaines spécifiques comme l’intelligence artificielle, les techniques sociales, ou encore des sports-études. Une demande forte pour des activités parascolaires enrichies a également émergé.

En matière d’emploi et d’entrepreneuriat, les attentes portent sur des stages liés aux formations, des emplois d’été pertinents et des opportunités locales. Le manque de logements accessibles et abordables constitue une préoccupation importante. La MRC met en œuvre des collaborations avec des municipalités et des promoteurs pour développer de nouveaux projets d’habitation, notamment à Cap-Saint-Ignace et Saint-François.

Les jeunes expriment aussi le besoin d’infrastructures adaptées pour encourager un mode de vie sain et des loisirs diversifiés. La création de skateparks et le projet de complexe culturel et sportif illustrent les efforts pour répondre à ces attentes.

Ces priorités guideront les actions à venir pour que les jeunes puissent s’épanouir pleinement dans la région.

Plus de détails à venir...