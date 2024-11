Le Comité de la famille et des aîné(e)s de la Ville de Montmagny a demandé l’aide de la classe maternelle 4 ans de Caroline Ménard à l’École Beaubien pour réaliser un projet symbolisant l’importance des enfants dans la prise de décision. Les élèves ont participé pour réaliser une « Chaise des générations » qui sera placée dans la salle du conseil de Montmagny pour rappeler aux élus l’importance de placer les enfants au centre de leurs préoccupations et de leurs décisions pour assurer l’avenir des jeunes générations. « Le projet m’a tout de suite emballé, car j’adore les arts et le symbole de la « Chaise des générations » pour la prise des décisions était pour moi vraiment important, car pour notre environnement et notre milieu économique, c’est important de penser aux autres générations » souligne Mme Ménard.

Lors d’une période de jeux libres, chaque enfant de la classe pouvait aller faire son dessin sur la chaise afin d’apporter sa contribution à l’œuvre finale. La « Chaise des générations » a finalement été dévoilée à l’hôtel de ville devant les élèves, le Comité de la famille et des aîné(e)s et quelques familles.

Notons que le projet de « Chaise des générations » est porté par Mères au Front, un organisme dont la mission est de protéger les enfants et la vie sur Terre face à l’urgence climatique

« Municipalité amie des enfants »

La Ville de Montmagny a également récemment reçu la certification « Municipalité amie des enfants ». Les démarches ont été menées par le Comité de la famille et des aîné(e)s auprès d’Espace MUNI. Elle démontrerait l’engagement d’une ville envers le respect des droits de l’enfant, de leurs besoins et de leurs intérêts dans l’ensemble des décisions.

- Reportage vidéo par Rémi Biron.