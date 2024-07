Elliot Bélanger à la poursuite de ses rêves

Elliot Bélanger a participé il y a quelques semaines aux Essais olympiques et Paralympiques dans la catégorie junior. Il a obtenu la médaille de bronze au 3000 m steeple. Âgé de 18 ans, il ne participait pas à la section sénior pour se classer aux Jeux olympiques de Paris en 2024, mais il s’agissait tout de même d’une belle expérience de compétition pour le jeune athlète. Il explique qu’en athlétisme, les sportifs atteignent souvent le point culminant de leur carrière entre 25 et 30 ans. Il pourrait donc s’essayer pour les prochains Jeux, mais il croit que sa meilleure chance sera à ceux qui se dérouleront dans huit ans. « C’est certain que ça fait partie de mes rêves, mais c’est aussi le cas pour pas mal tous les coureurs. C’est encore vraiment loin, je n’y pense pas trop pour le moment et je me concentre sur des objectifs à réaliser beaucoup plus tôt. »

Une inspiration pour les jeunes

Dans un article intitulé « Un tour de piste pour Lavironde » publié la semaine dernière, le coordonnateur du Club Lavironde, Jean-Jacques Gamache, affirmait à notre journaliste Édouard Bérubé que plusieurs jeunes athlètes du groupe voyaient Elliot comme étant une inspiration et qu’ils souhaitaient un jour pouvoir courir comme lui. Elliot mentionne qu’il est bel et bien conscient de ce fait et qu’il est très heureux d’avoir cet honneur : « Je me souviens que lorsque j’étais plus jeune, je regardais les gars comme Jean-Simon Desgagnés qui sont aujourd’hui aux Olympiques et je souhaitais être comme eux. Maintenant les jeunes du Club me regardent. Ça me motive à faire de mon mieux pour être le meilleur exemple possible pour eux. »

D’ailleurs, même s’il n’est plus à l’école secondaire, il continue de s’inscrire aux grandes compétitions sous la bannière du Club Lavironde et s’implique toujours dans l’organisation d’événements avec les jeunes du groupe.

Des Olympiens s’entrainent à Montmagny

Elliot Bélanger partage que, lors de la saison estivale, il a eu l’occasion de courir en compagnie d’athlètes olympiques. En effet, la piste d’athlétisme de l’Université Laval était en réparation pendant plusieurs semaines et les sportifs du Rouge et Or sont venus s’entrainer à Montmagny sur la piste Denis Boulet. Des athlètes qui seront aux Jeux olympiques de Paris 2024, comme Jean-Simon Desgagnés et Audrey Leduc, ont donc côtoyé le Club Lavironde pendant plusieurs semaines. Pour Elliot, s’était une belle expérience et aussi une occasion formidable pour les jeunes du Club de voir des professionnels en action en vue d’une grande compétition.