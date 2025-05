Eternal Bastard : Un Moshpit de talent musical

Eternal Bastard est une formation musicale de quatre jeunes magnymontois, soit Olivier Beaumont à la batterie, Émile Doray à la basse et au chant, Malik Couture à la guitare et Arthur Lapointe à la guitare et au chant. Les musiciens sont âgés de 15 à 16 ans et ils sont élèves de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault. « Nous sommes un groupe de jeunes et on cherchait un nom qui sonnait un peu badass. On trouvait que Eternal Bastard c’était parfait! », blague Émile en expliquant le nom du groupe.

Parmi les sources d’inspiration du groupe, on retrouve beaucoup de formation célèbre comme Metallica. « Au début de notre groupe, on souhaitait se diriger plus vers le style métal, mais nous avons remarqué que le punk revenait et que les gens aimaient vraiment ça donc on en a intégré », explique Olivier.

Le groupe est monté sur scène pour la première fois le 4 mai l’an dernier lors de la première partie d’un autre groupe à Saint-Jean-Port-Joli. Depuis, il a fait plusieurs prestations dont Secondaire en spectacle où il a remporté une place au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle à Amqui.