Face aux Dragons Montmagny-L’Islet : au moins 14 000 $ à remettre aux jeunes entrepreneurs

Les Carrefours jeunesse emploi de la MRC de L’Islet et Région Montmagny ont procédé au lancement officiel de la période de candidatures pour la neuvième édition du concours Face aux Dragons Montmagny-L’Islet. Il est possible pour les gens de 5 à 35 ans de soumettre un projet ainsi qu’un bref plan d’affaires jusqu’au 13 mars prochain. Selon Candide Harvey, directrice générale adjointe au CJE de la MRC de L’Islet, les dernières éditions ont reçu plusieurs candidatures, 16 projets l’an dernier seulement. Elle espère donc voir l’engouement continuer chez les jeunes entrepreneurs.

Sept personnes ont accepté de relever le défi d’être un « Dragon », soit Bryan Paris de Paber Aluminium, Élisabeth Caron de Formaca, Julie Naud de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, Maxime Bernier de Solutions Financières Maxime Bernier – Sun Life, Pascale Pelletier de Textiles Gauvin, Myrianne Patoine de Les Petits Lapins d’amour et Gabrielle Samson de Mallette. « Nous sommes vraiment chanceux d’avoir une si belle diversité de connaissances et d’expertises avec ces leaders dans les MRC de Montmagny et L’Islet », affirme Mme Candide. Ces gens auront le rôle de choisir les projets qui seront récipiendaires d’une bourse, mais leur implication va souvent plus loin que celle dans le jury. Mme Harvey souligne qu’ils donnent souvent des conseils entrepreneuriaux aux jeunes pour améliorer leur projet ou sa viabilité. Ils sont aussi parfois venus en aide en fournissant des matériaux à des prix spéciaux pour les aider dans la confection de leurs produits.

Selon Mme Harvey, environ 14 000 $ en bourses ont été amassés pour le moment. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de la meilleure année alors que certaines éditions ont atteint près de 20 000 $ à remettre aux jeunes. Elle mentionne toutefois être consciente du contexte économique plus difficile pour plusieurs entreprises et souligne être reconnaissante que plusieurs ont accepté d’appuyer tout de même le projet. Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour les entreprises et organismes qui souhaiteraient appuyer le concours. La Caisse Desjardins est d’ailleurs nommée comme partenaire majeur du projet pour cette neuvième édition ainsi que pour les deux prochaines. « Les Caisses Desjardins de la MRC de Montmagny et du Grand L’Islet sont fières d’être partenaires présentateurs et de soutenir la 9e édition de Face aux Dragons. La jeunesse est au cœur de nos priorités, et ce concours s’harmonise pleinement avec nos programmes jeunesse ainsi qu’avec les valeurs qui nous animent. Encourager les jeunes à réaliser leurs rêves et à nourrir leur ambition fait partie intégrante de l’engagement de Desjardins envers la jeunesse », souligne un porte-parole de l’institution financière.

Au cours des huit éditions précédentes, plus de 100 projets ont été récompensés et plus de 79 000 $ ont été remis en bourses.