Fermeture de la Pourvoirie Daaquam

Dans un texte publié hier sur le réseau social Facebook, Max Vidal, propriétaire de la pourvoirie Chalet Villégiature et Pourvoirie Daaquam, annonce la fin de son aventure dans le sud de la région, soulignant que cette décision a été prise alors qu’il est partagé par un sentiment de tristesse et de gratitude.

Selon lui, le conflit entre le Syndicat et les producteurs de boisés privés aura été le facteur déterminant, considérant que la fermeture des sentiers de motoneige aura fait fuir la clientèle vers de nouvelles destinations.

Voici intégralement le message annonçant la fermeture du commerce :

« Après 32 ans de passion et de dévouement, Chalet Villégiature et Pourvoirie Daaquam cessera ses activités le 31 mars prochain. Cette décision difficile résulte, entre autres, de la prise en otage des sentiers de motoneige par certains propriétaires de l’Association forestière (APBPA), et ce, pour la deuxième fois en moins d’un an.

Pendant cette période, nous nous engageons à honorer toutes les réservations et à offrir à nos clients la qualité de service qu’ils méritent, comme nous l’avons toujours fait.

Nous adressons un immense merci à nos 230 000 clients qui nous ont fait confiance et soutenus au fil des ans. Votre fidélité et vos encouragements ont été notre moteur. Nous remercions également nos 25 employés, dont le professionnalisme et la loyauté ont été inestimables. Vous avez été le cœur de cette entreprise.

Nous avons également une pensée pour tous les commerces locaux, qui comme nous se voient pour la 2e fois en moins d’un an, coupés des retombées des motoneigistes. Cela sert a quoi d’être ouvert sept jours sur sept, 365 jours par an avec le sourire, pour se faire couper les deux jambes par quelques propriétaires inconscients de notre valeur dans la communauté.

Bien que nous soutenions les revendications de l’APBPA concernant les actions engagées par le Syndicat forestier (SPBCS), nous sommes fermement en désaccord avec la fermeture des sentiers de motoneige par certains propriétaires de l’APBPA.

Nous déplorons l’attitude des présidents des deux organismes et demandons leur démission: M. Raynald Nadeau, président de l’APBPA, il a démontré un grave manque de clairvoyance et de leadership. Sa gestion de cette situation a non seulement nui aux commerçants locaux, mais aussi nui à sa cause en faisant réaliser aux citoyens avisé les graves conséquences pour les commerces locaux essentielles pour notre région. M. Pierre Lemieux, président du SPBCS, ses manœuvres et son refus d’écouter et prendre en compte une partie significative de ses membres exacerbent les tensions et créent un climat de stress injustifié pour beaucoup.

Nous espérons que notre expérience servira à sensibiliser à l’avenir sur la nécessité de décisions concertées et respectueuses des commerces locaux ».