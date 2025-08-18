Réaménagement complété au parc Basse-Bretagne

Le projet de réaménagement a été amorcé lors de la construction d’un bassin de rétention d’eau dans l’ancien parc Basse-Bretagne avec l’arrivée du Quartier 2B en 2021. Les travaux ont finalement été réalisés cet été par l’équipe des Travaux publics et des Infrastructures, en collaboration avec Eskair, une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation d’équipements récréatifs extérieurs en bois de cèdre massif.

Dans l’une des zones, on retrouve des poutres d’équilibre, un jardin de souches, divers types de bancs ainsi qu’une boîte à livres. Dans l’autre, il y a une table ronde, un tuyau recouvert de terre végétale pour ramper et un module composé de pneus offerts par OK Pneus André Ouellet. Des arbres et des arbustes ont aussi été plantés. La traverse piétonne de la rue Cajetan-Gauthier permettant d’accéder au parc depuis la rue des Tourterelles a été sécurisée, et un sentier en poussière de pierre relie les rues de la Seigneurie (Quartier 2B) et des Tourterelles.

Pour le choix des aménagements, la Ville mentionne que des consultations se sont tenues, dont un atelier participatif à l’automne 2022 qui a réuni environ 25 résidents du quartier. (LOB)