Marc Laurin ne sera pas candidat aux prochaines élections

Le maire actuel de la Ville de Montmagny, Marc Laurin, annonce qu’il ne sollicitera pas un autre mandat aux élections municipales du 2 novembre prochain. Il affirme dresser un bilan positif de ses huit années en politique municipale, dont quatre en tant que maire, mais laisser la place au suivant à la fin de son mandat de 2025.

« C’est avec enthousiasme et passion que j’ai rempli ma charge publique de maire. Ce fut un privilège d’être au service de la population magnymontoise et de pouvoir contribuer au bien-être de celle-ci. Lorsque nous avons la responsabilité d’occuper la fonction d’élu, le devoir de développer stratégiquement notre ville et de prendre les meilleures décisions est essentiel, non seulement pour accueillir de nouveaux citoyens, mais également pour honorer celles et ceux qui, depuis des décennies, ont contribué à façonner son identité et sa richesse », affirme M. Laurin.

Parmi les réalisations accomplies au cours de son mandat, il nomme, entre autres, l’élaboration de quatre budgets dont l’augmentation de taxe se situait sous la valeur de l’inflation, sa participation au grand comité du projet de complexe culturel et sportif en santé durable qui a obtenu une subvention de 54,5 M$ en 2024, la réalisation de nouveaux développements domiciliaires et des investissements majeurs dans plusieurs infrastructures publiques et municipales comme la caserne incendie. Il souligne avoir également investi du temps dans des projets dont la réalisation se terminera dans les prochaines années, comme la construction d’un nouveau quartier résidentiel, la nouvelle résidence étudiante ou l’agrandissement du quartier industriel.

Il souhaite remercier les citoyens de lui avoir accordé leur confiance et ses collègues politiciens, les gens de l’administration municipale ainsi que sa famille pour le soutien apporté dans les dernières années.

Alors que M. Laurin ne sollicitera pas un autre mandat à la mairie, deux autres candidatures sont annoncées, soit l’actuelle conseillère du district 6 Gabrielle Brisebois et l’homme d’affaires Pierre Bouffard.