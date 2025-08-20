Sylvie Boulet à nouveau candidate dans le district 5

Après avoir complété deux mandats à titre de conseillère municipale dans le district 5 de la Ville de Montmagny, Sylvie Boulet annonce qu’elle en sollicitera un nouveau lors des prochaines élections municipales du 2 novembre.

« Engagée dans la vie locale et soucieuse du bien-être de nos citoyennes et citoyens, je souhaite poursuivre mon engagement de contribuer au développement et à l’amélioration de notre cadre de vie », affirme Mme Boulet.

Elle dit remercier les citoyens de leur confiance dans les dernières années et souhaiter demeurer à l’écoute de leurs préoccupations. La candidate affirme avoir contribué à l’amélioration du cadre de vie, au soutien des commerces locaux, au développement des infrastructures et au renforcement du lien entre les concitoyens.