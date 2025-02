Fil en bulle et tralala : un projet qui « touche le cœur de tous »

Les élèves de CFA et de FTP de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault ont leur propre projet entrepreneurial dans lequel ils conçoivent plusieurs articles utiles aux quotidiens. Fil en bulle et tralala vise à stimuler l’autonomie de ces jeunes vivants avec différents handicaps ou difficultés d’apprentissage et à montrer aux gens de quoi ils sont capables malgré leurs différences.

Le projet Fil en bulle et tralala avait débuté l’an dernier dans la classe de formation à l’autonomie (CFA) de Priscilla Ouellet-Fortier de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault. Il s’agissait d’un projet entrepreneurial auquel participaient les élèves atteints d’un handicap. En partenariat avec la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, les jeunes récupéraient les draps dont l’hôpital n’avait pas plus besoin pour en faire des objets utiles dans la vie de tous les jours, comme des linges à vaisselle. Dans la dernière année, le projet a pris de l’ampleur et inclus maintenant la classe de formation préparatoire au travail (FPT) de Francine Gaudreau. L’ajout de Véronique Janneteau à l’équipe a également permis de faire de nouveaux produits avec les élèves, comme des savons parfumés et des chouchous en tissus pour les cheveux. Appuyés de leurs enseignantes et de bénévoles, les jeunes participent à toutes les tâches reliées à la tenue d’une petite entreprise. En effet, ils contribuent à la conception des produits, à l’emballage, à l’inventaire, à la vente, etc. Chacun s’est vu assigner des responsabilités selon ses compétences, donc les élèves les plus verbaux s’occupent des transactions avec les clients alors que d’autres qui ont plus d’aptitudes en calcul comptent l’argent. Le directeur FPT, CFA et profil alternatif, Patrick Gagnon, a annoncé qu’à partir de la prochaine année scolaire le projet serait intégré à l’horaire des jeunes. Deux périodes par semaine y seront consacrées.

5 000 $ de Desjardins

Pascale Paradis, directrice Communications et Vie associative à la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, est allée visiter les élèves pour leur remettre une aide financière pour le projet Fil en bulle et tralala. Un montant de 2 000 $ a été octroyé de la part de part de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Le projet est également récipiendaire d’une bourse de la Fondation Desjardins d’un montant de 3 000 $, car il a su se démarquer parmi de nombreux autres au Québec. « Autant les étudiants, les parents, les gens du milieu scolaire et différents partenaires sont réunis pour ce projet. Réunir les forces de notre milieu autour de notions d’apprentissage, ça touche honnêtement notre cœur », a affirmé Mme Paradis.

Un soutien indispensable