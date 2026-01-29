Fonds Jeunesse Environnement Innovation : 114 571 $ alloués en 4 ans

Le Comité du Fonds Jeunesse Environnement Innovation, vient de transmette aux partenaires son quatrième rapport annuel. Au cours de l’année 2025, il a financé cinq projets, en plus de verser une deuxième contribution à l’initiative Éducation Écocitoyenne Montmagny-L’Islet pour un montant total de 33 281 $.

Depuis quatre ans le Fonds Jeunesse-Environnement-Innovation a apporté un appui financier à vingt projets totalisant la somme de 114 571 $. Ces projets sont réalisés ou en voie de l’être au sein des territoires de la MRC de Montmagny et de la MRC de l’Islet.

Le comité a aussi présenté le bilan financier aux partenaires. Le Fonds avait un avoir net de 24 792,96$ au 31 décembre 2025.

Ce montant servira à financer d’autres projets qui seront annoncés ultérieurement. D’ailleurs, deux projets viennent d’être approuvés pour l’année 2026 et ils seront annoncés bientôt.

L’année 2026 constituera la 5e année d’existence du Fonds. Ce sera une « année importante pour faire le point avec les partenaires impliqués afin d’évaluer leur intérêt à poursuivre cette initiative pour un autre cinq ans. »

Des projets peuvent être déposés en complétant le formulaire de demande |Richelieu Montmagny.

Le comité́ d’orientation et de gestion du Fonds est composé de M. André́ Dufresne, M. Frédéric Jean, M. Richard Mercier, Mme Frédérique Boulet, M. Jean Laberge, M. Normand Morin et M. Simon Caron.