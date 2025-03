Généreux s’en prend à Carney

« Un chef qui refuse de débattre devant la nation québécoise n’a pas la force nécessaire pour représenter le Canada sur la scène internationale. Comment Marc Carney peut-il prétendre défendre nos intérêts face à Donald Trump, s’il n’ose même pas affronter ses adversaires ici, chez nous ? »

Voilà le questionnement soulevé par Bernard Généreux, candidat conservateur dans Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, en vue des élections du 28 avril prochain, en réaction au refus du chef libéral de participer au débat en français sur les ondes du réseau TVA.

« Le refus de Mark Carney de participer au Face-à-Face TVA démontre son inconfort à répondre aux questions des Québécois et son incapacité à défendre ses positions en français. Pendant que les libéraux évitent les débats et accumulent les échecs économiques, les conservateurs proposent des solutions concrètes et responsables pour permettre aux Canadiens de retrouver l’espoir », a-t-il ajouté, dans un communiqué de presse à saveur nationale.

Au sujet du coût de la vie, M. Généreux soutient que les conservateurs veulent offrir des solutions concrètes pour remettre de l’argent dans les poches des gens : « Les conservateurs s’engagent à financer leurs fins aux gaspillages : réduction de la bureaucratie pour limiter les délais et coûts propositions en mettant des projets d’habitation; fin du BS corporatif qui avantage les grandes entreprises au détriment des PME; suppression des contrats abusifs avec des consultants externes; priorisation des dépenses canadiennes en coupant l’aide internationale non essentielle ». (LOB)