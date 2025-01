Gilbert Normand s’éteint

M. Normand était originaire de Montmagny, ville dont il a été maire de sa première élection en 1985 et ce jusqu’en 1993. Il a alors tenté d’obtenir un mandat en tant que député comme candidat du Parti libéral du Canada dans la circonscription qui était alors celle de Bellechasse lors des élections de 1997. Grâce à une victoire serrée, il accèdera à la Chambre des communes en tant que député au sein du gouvernement de Jean Chrétien. Il a été élu pour une deuxième fois en 2000. L’homme politique a finalement annoncé en 2004 qu’il ne se représenterait pas aux élections pour obtenir un troisième mandat.

Durant sa carrière politique, il a rempli le rôle de secrétaire d’État en matière d’Argriculture, d’Agro-alimentaire et de Pêches et Océans de 1997 à 1998 ainsi que celui de secrétaire d’État en matière de Sciences, Recherche et Développement de 1999 à 2002.

Avant de s’impliquer dans la sphère politique, Gilbert Normand était connu des citoyens pour sa pratique de la médecine. En effet, il était devenu membre du Collège des médecins du Québec en 1970 et a travaillé en tant que médecin dans la région pendant plus de deux décennies. Il gardait d’ailleurs ses connaissances à jour et a continué de pratiquer entre ses implications politiques.