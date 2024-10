Hélène Caron, un exemple de courage et de générosité

Hélène Caron avait reçu son premier diagnostic de cancer en 1997 alors qu’elle avait 33 ans. Après plusieurs traitements, elle est en rémission et croyait sa vie hors de danger. Toutefois, le cancer revient en 2008. Elle a alors droit à un traitement spécial dans le cadre d’un protocole de recherche et retrouve une bonne qualité de vie. Environ un an plus tard, elle décide de lancer une initiative afin d’amasser des fonds pour que d’autres personnes puissent accéder au traitement : La Marche Hélène Caron. En 2009, chaque jour au cours du mois de mai, elle organise deux marches, une l’après-midi et une le soir, et elle invite les gens à venir la rejoindre et à contribuer. Elle fixe alors un objectif de 5 000 $. Les citoyens et des organismes embarquent dans le mouvement et, après plus de 150 km de marche, Hélène Caron avait amassé plus de 10 000 $ pour la recherche sur le cancer. Le succès de la première édition de La Marche Hélène Caron assure son retour pendant plusieurs années.

En 2010, Hélène Caron démarre sa propre fondation : la Fondation Hélène-Caron. Via ses activités de financement, Mme Caron est alors en mesure de soutenir financièrement des citoyens atteints du cancer afin de les libérer des frais de transport pour les traitements et de plusieurs autres dépenses causées par la maladie. Mme Caron commence aussi à amasser de l’argent pour une autre cause qui lui tient à cœur, soit la construction et la gestion d’un endroit qui offrirait des soins palliatifs à Montmagny dans un environnement calme et familial.

Un legs pour tous les citoyens Hélène Caron a travaillé pendant plus de huit ans afin d’amasser des fonds pour ouvrir une maison de soins palliatifs à Montmagny. En 2010, sa fondation commence à mettre de l’argent de côté pour le projet. En 2015, un premier conseil d’administration est créé pour ce qui deviendra La Maison d’Hélène. Le premier coup de pelle sur le chantier a été donné en avril 2017 et l’ouverture officielle s’est déroulée deux ans plus tard. Pour le projet estimé à 1,7 M$, Mme Caron a réussi à obtenir plusieurs subventions, mais environ 50 % des fonds ont été amassés par des efforts de financement auprès du public et des entreprises. Plusieurs entrepreneurs ont également fourni de la main-d’œuvre et des matériaux gratuitement pour la construction du bâtiment situé sur l’avenue Saint-David à Montmagny. Gaétan Barrette qui était alors ministre de la Santé avait annoncé un financement récurrent de 450 000 $ par année pour l’organisme. Cela représente environ la moitié de la somme dont la Maison d’Hélène a besoin pour son fonctionnement. Le reste est amassé chaque année via des dons de la communauté.