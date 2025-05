Jessy Croteau reconnu aux prix Hommage bénévolat-Québec

Le conseiller municipal de la Ville de Montmagny, Jessy Croteau, a été nommé parmi les lauréats 2025 des prix Hommage bénévolat-Québec. Dans la catégorie « Bénévole », seulement une personne par région du Québec était choisie. M. Croteau est le lauréat pour la région de Chaudière-Appalaches.

M. Croteau s’implique dans sa communauté depuis environ 35 ans. Il est présent pour plusieurs initiatives qui concernent la jeunesse. Il s’implique d’ailleurs depuis longtemps auprès de la Maison des jeunes de Montmagny. « Son humilité face à la reconnaissance de son action bénévole et son engagement désintéressé font de lui un modèle de dévouement. Il est un moteur de changement important dans sa communauté, un acteur de développement communautaire et un mentor pour la jeunesse », peut-on lire dans la description de M. Croteau pour les prix Hommage bénévolat-Québec.

« Les bénévoles sont le cœur battant de nos communautés. Par leur générosité, leur temps et leur dévouement, ils transforment notre quotidien et inspirent l’espoir. Aujourd’hui, nous rendons hommage à deux hommes exceptionnels de la Chaudière-Appalaches, plus particulièrement à M. Jessy Croteau, dont je sais qu’il est très actif en Côte-du-Sud dans plusieurs domaines. Merci à vous deux pour votre engagement inestimable », affirme Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud.

Pour 2025, 239 candidatures ont été soumises pour les prix Hommage bénévolat-Québec et 40 lauréats ont été sélectionnés dans les différentes catégories. Au Québec, chaque bénévole consacre en moyenne à un groupe ou à un organisme 127 heures en bénévolat, ce qui équivaut à 160 000 emplois à temps plein.