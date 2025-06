La mairesse de Cap-Saint-Ignace, Jocelyne Caron, annonce qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat aux élections municipales de novembre 2025. « Depuis les 12 dernières années, je me suis consacrée au service public pour vous offrir les meilleurs services et améliorer votre qualité de vie. Je vous suis très reconnaissante pour la confiance que vous m’avez accordée pendant toutes ces années. »

Parmi les réalisations dont elle se dit fière, elle nomme l’acquisition du presbytère et de la grange à dîme. « Le cœur de notre village est ainsi mis en valeur et revalorisé en permettant ainsi aux citoyens d’avoir accès à un lieu de rencontre, de partage et de divertissement. »

Elle remercie les conseillers municipaux ainsi que tout le personnel de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace avec qui elle a travaillé au cours de la dernière décennie. (LOB)