Montmagny décroche un prix pour sa politique d’égalité

La Ville de Montmagny a remporté le prix Vivre ensemble qui récompense une initiative municipale favorisant l’inclusion, la cohésion sociale et la participation citoyenne, lors du 34e colloque annuel d’Espace MUNI tenu à Victoriaville, les 8 et 9 mai derniers. C’est grâce à sa Politique d’égalité EDI (équité, diversité, inclusion) et à son plan d’action concret en faveur d’une communauté plus juste et équitable que Montmagny a récolté les grands honneurs pour les municipalités de moins de 20 000 habitants.

Cette politique, adoptée en février dernier, compte plusieurs actions du plan en faveur de l’EDI déjà réalisées, dont l’aménagement d’un accès universel sur le Circuit des trois ponts, l’acquisition d’équipements adaptés pour l’aréna, l’installation de jardinières surélevées aux Jardins communautaires et la tenue imminente du premier 5 à 7 de la diversité.

« Je suis très fier que notre audace et notre proactivité soient reconnues. Je suis conscient que les concepts d’équité, de diversité et d’inclusion prendront un certain temps à être intégrés et appliqués, mais nous sommes sur la bonne voie », a souligné le maire de Montmagny, Marc Laurin.