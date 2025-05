Les Escapades : dévoilement de la programmation 2025

L’initiative Les Escapades a dévoilé sa programmation estivale 2025. Pour cette troisième saison, des activités agrotouristiques et culturelles variées sont proposées pour aller à la rencontre du terroir local, des artisans, des savoir-faire et des produits d’ici. Il y en a pour tous les goûts : visites de fermes, dégustations, poésie, gastronomie, sculpture, mycologie et cinéma.

Les Escapades est une initiative qui propose des expériences gourmandes et créatives dans la MRC de L’Islet en vue de faire rayonner les artisans culturels et agroalimentaires. Le projet est orchestré par le Regroupement des arrêts gourmands de la région de L’Islet.

La saison s’ouvrira avec le Souper surprise à l’Auberge des Glacis le 5 juin prochain. Le chef Louis Bouchard Trudeau propose un menu secret avec des ingrédients locaux et invite les participants à se laisser surprendre et à deviner ce qui se cache dans leur assiette. Le Pollux band se joindra à la fête pour quelques morceaux en fin de soirée.

Christian Bégin se joindra pour sa part à Élisabeth Cardin le 7 juillet à la Vigie, pour une soirée spéciale où mots et saveurs se rencontrent autour du thème Manger le territoire. Le chef Bryan Lamine servira un souper cinq services inspiré des récits des deux invités. D’autres nouveautés sont à l’horaire, du 25 juin au 29 août. L’offre 2025 se poursuivra ensuite avec la programmation automnale qui sera dévoilée au mois d’août. Toutes les informations sont disponibles sur le site web de Les Escapades.