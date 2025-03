La Ville de Montmagny a proclamé le 13 mars Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, parce qu’elle croit en l’importance de la promouvoir pour accroître et maintenir le bien-être individuel et collectif. La date du 13 mars correspond au début de la pandémie, en 2020.

La Ville répond ainsi favorablement à une demande du Mouvement Santé mentale Québec, lors de la séance du conseil municipal de janvier dernier. Elle collabore de plus avec le Trait d’Union et L’Ancre, deux organismes œuvrant en santé mentale, pour mener quelques actions de sensibilisation auprès de la population et organiser l’activité « Ce midi, on recharge nos batteries » qui se tiendra à place Montel cette journée-là, à 12 h. La population est invitée à prendre part à cette activité qui sera l’occasion de socialiser, de bouger, de déguster gracieusement un bouillon de poulet ou un café et de découvrir divers trucs pour améliorer sa santé mentale. C’est aussi à ce moment qu’une fresque collective citoyenne sera dévoilée, sous la supervision de l’artiste Chantal-Jane Garant.

Le maire de Montmagny, Marc Laurin, espère que l’activité incitera les citoyens à prendre davantage soin de leur santé mentale. « Aller se balader dans un parc municipal, assister à un spectacle estival en famille, s’impliquer bénévolement au sein d’un organisme, prendre le temps de lire un bon livre pour s’évader. Voilà tous des gestes simples et accessibles qui peuvent contribuer à une bonne santé mentale », selon le premier magistrat. (LOB)