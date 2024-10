L’Angélique-À-Marc est le fromage choisi par le jury dans la catégorie Fromage à pâte molle à croûte lavée, mixte ou naturelle parmi les fromages fait avec du lait de vache par des entreprises transformant plus d’un million de litres de lait par année. Les gagnants de Sélection CASEUS 2024 ont été dévoilés le 25 septembre lors d’une cérémonie au Musée de la Civilisation de Québec. Cette année, 22 catégories étaient disponibles en plus de la mention CASEUS Or, CASEUS Argent, CASEUS Bronze, Meilleur fromage biologique et Meilleur fromage fermier.

La Fromagerie de L’Isle décrit L’Angélique-À-Marc comme étant un fromage à pâte molle à croûte mixte lavée et sanglée de bois avec une touche « végétale » et nuancée d’une intensité moyenne. Il s’agit de la deuxième collaboration de l’entreprise avec l’artiste Marc Séguin qui a un atelier à L’Isle-aux-Grues. Une portion des ventes de ce produit soutient également le programme de bourse Les Arts de l’Isle.

Rappelons que ce fromage avait aussi reçu un prix l’an dernier, à un concours mondial cette fois, soit une mention bronze dans sa catégorie au World Cheese Awards.

Deux autres prix pour Chaudière-Appalaches

En plus de la Fromagerie de l’Isle, deux autres entreprises de la région de Chaudière-Appalaches ont été récompensées pour un de leur produit. Il s’agit du Shalena de la Ferme Phylum qui s’est distingué dans la catégorie Pâte ferme ou dure, Croûte lavée, mixte ou naturelle pour les fromages faits avec du lait de vache par des entreprises qui transforment moins d’un million de litres de lait par année et le Louis Cyr 2 ans de la Fromagerie Bergeron dans la catégorie Affiné dans la masse sans ouvertures d’affinage pour les fromages de tout type de lait.