L’École primaire des Hauts-Sommets de Sainte-Perpétue a inauguré le 31 mai dernier sa cour extérieure remise à neuf. Rappelons que plus de 440 000 $ ont été investis à ce jour afin de concevoir un nouvel espace d’apprentissage et de jeux innovants qui soit sécuritaire, plus accessible et mieux adapté aux besoins des élèves et de la communauté. Cette somme a permis d’ajouter à la cour deux parcours psychomoteurs, des accessoires de jeux symboliques, des zones vertes, d’aménager différents espaces sportifs, etc. Par ailleurs, la contribution financière de plusieurs entreprises du milieu et de la communauté ayant participé aux différentes campagnes de financement a été exceptionnelle selon les responsables du projet. Cette mobilisation a permis d’amasser 155 000 $. Le projet de revitalisation de la cour extérieure a également bénéficié d’un montant de plus de 300 000 $ du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES), 50 000 $ de la mesure Amélioration des cours d’école et 20 000 $ du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, qui a aussi accompagné l’école dans les étapes de conception et de réalisation du nouvel aménagement. (LOB)