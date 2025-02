L’école secondaire de la Rencontre lance la Friperie des Jaguars

Le gouvernement étudiant de l’école secondaire de la Rencontre a officiellement procédé à l’ouverture de la Friperie des Jaguars le 3 février dernier. Nouvellement aménagée au sous-sol de l’école, elle a entre autres pour but d’amasser des fonds pour un projet environnemental.

L’idée de la friperie est née l’an dernier, alors que les élèves d’anglais de 5e secondaire cherchaient des façons d’amasser des fonds en lien avec leur participation au Relais pour la vie. Des vêtements et accessoires avaient ainsi été vendus au profit de la Société canadienne du cancer.

Cette idée est reprise cette année par le gouvernement étudiant, qui lui donne une nouvelle vocation. La friperie aura pour mission de récolter des fonds pour différents projets en lien avec sa mission,

qui est soutenue par trois grandes valeurs, soit le soutien de la communauté, l’entraide auprès de personnes plus démunies et la protection de l’environnement. Cette année, il a été décidé que les profits serviraient à faire l’achat de verres réutilisables pour la cafétéria.

La friperie est également ouverte à la communauté. Les citoyens de la région pourront venir y faire quelques emplettes une fois par mois. L’horaire est disponible sur la page Facebook de l’école secondaire de la Rencontre.

Les vêtements et accessoires qui y sont vendus à très bas prix sont issus de dons. Il est ainsi possible pour les gens qui le souhaiteraient d’apporter des items qui seront ensuite mis en vente et contribueront ainsi à la réalisation du projet étudiant.