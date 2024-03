L’espace à la portée de la main

Le président de la Corporation, Denis Martel précise que l’acquisition du planétarium est un projet de l’organisme pratiquement depuis les débuts un peu avant la pandémie. C’était toutefois un investissement très important pour l’organisme à but non lucratif. Grâce à la participation financière de la MRC de Montmagny, de la population via une campagne de sociofinancement, de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, de la Municipalité de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, du CLD de Montmagny, de la Fondation Richelieu et du député provincial Mathieu Rivest, le planétarium est maintenant installé dans le local de la Corporation.

Selon M. Martel, il n’y a pratiquement pas de limite à ce qu’il est possible de projeter à l’intérieur du planétarium. Que ce soit des constellations, le soleil, la station spatiale internationale, la Voie lactée, etc., il est possible d’adapter les animations aux intérêts du public ou aux connaissances que l’on souhaite mettre de l’avant. Le président a lui-même animé les premières séances dans le planétarium et témoigne des visages ébahis autant des jeunes que des adultes lorsqu’ils voient les différentes animations projetées sur la sphère.

Comme la structure est gonflable et très compacte lorsque rangée, il est possible de la déplacer très facilement, même dans une petite voiture selon M. Martel. Lorsqu’elle est gonflée, elle a un diamètre d’environ cinq mètres et peut accueillir 15 enfants ou 10 adultes.

Pour le moment, le planétarium sera disponible sur rendez-vous à l’Espace Ma’at, soit l’ancienne Sacristie de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Dès la saison estivale, la Corporation commencera à se déplacer dans les terrains de jeux et les événements partout dans la région. À l’automne, l’organisme commencera également à offrir les services aux écoles.