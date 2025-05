Nouvel objectif de 55 000 $ pour la Tournée des Vainqueurs

La formule pour la 14e édition ressemblera beaucoup à celle de la 13e qui avait d’ailleurs dépassé son record de participants avec 109 inscriptions. « Plusieurs événements de ce genre sont tombés après la pandémie, mais nous avons persisté et je crois que nous pouvons en être fiers », souligne Annie Martin, membre du comité organisateur. La Fondation souligne que ce sont principalement les mesures de sécurité qui seront après quelques constatations lors de la dernière édition.

Les départs et arrivées seront dans le stationnement de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault et les volets vélo et course/marche seront de retour.

Les cyclistes auront le choix entre un parcours de 40, 70 ou 100 km. Les départs se feront par petits pelotons de différentes vitesses. Des bénévoles seront également présents en voiture pour assurer la sécurité.

Pour la course/marche, plusieurs options sont offertes. Il y aura d’abord une boucle de marche de 5 km avec des groupes de différentes vitesses. Il sera aussi possible de faire deux fois le parcours pour ceux qui souhaitent faire une plus grande distance. Pour les coureurs, il y aura l’option d’un parcours de type « route » de 7 km et un autre de type « backyard » de 6,7 km.

L’objectif est toujours de 55 000 $, même s’il avait été dépassé l’an dernier avec environ 70 000 $ amassés. La Tournée des vainqueurs vise à améliorer spécifiquement les équipements en oncologie à l’Hôpital de Montmagny, donc ceux qui servent pour le traitement des cancers. Pour le moment, la Fondation n’a pas déterminé à quoi serviront les fonds amassés cette année, mais un comité aurait été mis en place afin de déterminer les besoins les plus critiques. L’an dernier, l’argent amassé avait permis de faire l’achat d’urétéroscopes et de cystoscopes.

« Même si le contexte économique semble plus difficile, nous savons que les gens ont la main sur le cœur et qu’ils savent que cette cause est très importante », conclut Mme Martin.

Plus d’informations et les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site web de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny.