La mairesse nommée au conseil d’administration du réseau Les Arts et la Ville

La Ville de Montmagny annonce que sa mairesse, Gabrielle Brisebois, fait désormais partie des 24 personnes composant le conseil d’administration du réseau Les Arts et la Ville.

En plus de son rôle d’administratrice au sein de cet organisme qui a pour mission d’aider les communautés à se développer en utilisant la culture comme pilier, elle a aussi accepté de mettre ses compétences au service du comité de travail portant sur la gouvernance.

La principale intéressée est évidemment « bien fière d’avoir le privilège de siéger aux côtés de femmes et d’hommes représentant diverses branches de la culture et provenant des quatre coins du Québec ».

Elle aura ainsi l’occasion de partager l’expertise magnymontoise avec des gens qui ont la culture à cœur, de s’inspirer des bonnes pratiques d’autres organisations et de suggérer des pistes d’amélioration afin que l’organisme remplisse pleinement sa mission auprès de l’ensemble des municipalités québécoises, quelle que soit leur grandeur.

« Montmagny n’a rien à envier aux autres villes sur le plan culturel. Pour une ville de notre gabarit, nous avons réussi à faire une place enviable à la culture dans nos diverses installations, ce qui permet de la rendre accessible au plus grand nombre », confie la mairesse, Gabrielle Brisebois.

Rappelons que le réseau Les Arts et la Ville est un organisme fondé en 1987 dont la mission est d’outiller les communautés afin qu’elles utilisent pleinement le potentiel de la culture pour développer durablement leurs milieux de vie et renforcer le tissu social.

Comme l’organisme fait partie de nombreux réseaux et collabore avec plusieurs experts, il offre des occasions de formation, d’accompagnement et de réseautage enrichissants à ses quelque 600 membres issus des milieux culturel et municipal.