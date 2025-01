La maison des ainés de Montmagny toujours dans les priorités du CISSS

Selon les informations de la Ville de Montmagny, le CHSLD de Montmagny situé à proximité du CLSC serait l’un des plus désuets au Québec. Il est aussi dans un vieux bâtiment qu’il serait difficile de remettre à niveau et impossible de rendre conforme au niveau de la sécurité incendie.

Malgré les coupes budgétaires au sein de plusieurs ministères et organisations gouvernementales qui ont été annoncées dans les derniers mois, le maire Marc Laurin aurait eu la confirmation du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches que le projet figure toujours parmi les priorités de l’organisation. De plus, le fait qu’il remplacerait le CHSLD actuel empêcherait une pénurie de main-d’œuvre comme ce qui est constaté dans plusieurs maisons des aînés au Québec actuellement, car le personnel serait transféré vers le nouveau bâtiment.

Selon M. Laurin, les plans et le projet auraient été déposés au Conseil du trésor afin que la maison des aînés de Montmagny puisse être considérée dans le prochain Plan québécois des infrastructures. Cette décision permettra de savoir si le projet peut aller de l’avant ou devra encore attendre.

La Ville de Montmagny a également adopté une résolution visant à donner un appui au projet afin de montrer davantage sa nécessité pour la région lors de la séance du conseil du 27 janvier. « Je propose que la Ville de Montmagny appuie le projet de construction d’une maison des aînés tel que présenté, que le projet ne subissent pas de coupe budgétaire qui impacteraient la qualité de vie des résidents ou le nombre de places dont la région a vraiment besoin pour répondre à la demande en hébergement de soins longue durée, que la Ville réitère l’importance pour les ainés et les personnes ayant besoin de soins d’être logés dans une installation qui soit conforme et sécuritaire et que la construction puisse commencer le plus rapidement possible en raison des risques engendrés par l’incapacité de mettre aux normes l’actuel CHSLD au niveau de la sécurité incendie », a présenté la conseillère Gabrielle Brisebois lors de la lecture de la résolution en question.

Rappelons que le projet qui avait été annoncé en 2021 prévoyait 96 places. Les 66 résidents du CHSLD actuel y seraient déménagés et 30 nouvelles places seraient disponibles. Le nouveau bâtiment sera constitué de huit unités climatisées de 12 places chacune, avec des chambres individuelles avec toilette et douche adaptées pour chaque résident. La construction est prévue sur le terrain du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Montmagny. Le maire Laurin ajoute toutefois que l’ancien CHSLD ne serait peut-être pas nécessairement complètement fermé, car la demande actuelle dépasserait déjà l’offre proposée dans le projet initial.