Le Gala Reconnaissance 2026 récompense une dizaine d’entreprises

La Chambre de commerce Kamouraska–L’Islet (CCKL) a tenu le 31 janvier 2026 dernier son Le Gala Reconnaissance au Centre Bombardier de La Pocatière. Près de 190 convives étaient réunis pour célébrer l’excellence, l’audace et l’engagement des entreprises et des entrepreneurs de la MRC de Kamouraska et de la MRC de L’Islet.

Voici les lauréats des différents prix remis au cours de la soirée :

-Développement durable : Ferme Pré Rieur de Saint-Jean-Port-Joli;

-Croissance en affaires : Alimentation René Pelletier Ltée de La Pocatière;

-Nouvelles pratiques RH : Structure CD de Saint-Pacôme;

-Innovation : Transport Gybélic inc. de Saint-Jean-Port-Joli;

-Relève, présentée par la MRC de Kamouraska : Ganterie BCL de Saint-Pacôme;

-Relève, présentée par la MRC de L’Islet : Lizotte Solutions inc. de Sainte-Louise;

-Personnalité de l’année : Denis Leblanc d’Entreprise Denis Leblanc de Saint-Pamphile;

-Bourse jeune entrepreneure: Maggie Caron de la Clinique auditive Kamouraska de Saint-Pascal et Mélanie Brousseau de Beau Site Création inc. de Saint-Jean-Port-Joli;

-Prix cœur de cœur du jury 2026 : Israël Saucier, courtier immobilier résidentiel.

Lors de la soirée, le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, a remis la Médaille du Député à Jean Desjardins, président de la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon de La Pocatière, en reconnaissance de son engagement exceptionnel et de son travail remarquable au service de la culture et de la communauté.

La CCKL tient à féliciter l’ensemble des finalistes et des lauréats pour leur contribution remarquable au développement économique régional. Elle remercie également ses partenaires et collaborateurs pour leur appui à la réussite de cet événement.