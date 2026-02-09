Environnement : le Magasin Co-op augmente le coût de ses sacs en papier

Le Magasin Co-op de Montmagny et les Marchés Tradition de Cap-Saint-Ignace annonces que le coût de ses sacs en papier passera de 0,10 $ à 0,25 $ afin d’encourager les gens à utiliser davantage les sacs réutilisables. Avec cette mesure les commerces d’alimentation souhaitent réduire significativement l’utilisation des sacs en papier et à contribuer activement à la protection des forêts. En effet, au cours de l’année 2025, les deux succursales ont distribuées plus de 300 000 sacs aux caisses.

« Comme coopérative profondément ancrée dans son milieu, nous avons la responsabilité de poser des gestes concrets pour réduire notre empreinte environnementale et écologique. Chaque sac en papier évité, c’est moins de ressources naturelles utilisées », souligne M. Francis Rouleau, directeur général. (LOB)