La 31e édition de la Fête d’hiver arrive à grands pas

Le Comité de la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli annonce la programmation des festivités de sa 31e édition qui se déroulera du 20 au 22 février prochain au Parc des Trois-Bérets, transformé pour l’occasion en une immense galerie d’art glacé à ciel ouvert.

Saint-Jean-Port-Joli accueillera 21 équipes d’artistes sculpteurs professionnels et de la relève qui seront présents sur le site pour sculpter leurs œuvres en vue du concours de sculpture.

Les familles sont également conviées à sculpter leur propre œuvre grâce à des blocs de neige disposés spécialement pour eux au cœur du parc.

Du 20 au 22 février à La Vigie et au Parc des Trois-Bérets

Les festivaliers pourront profiter gratuitement de démonstrations de sculpture sur glace et d’activités pour les enfants telles la glissade et la cabane à sucre.

La Fête débute vendredi matin avec l’arrivée des sculpteurs des différents volets qui commencent à modeler leur œuvre.

Le vendredi soir, la scène Promutuel de La Vigie accueillera un programme double, Hommage à Plume Latraverse, Assis par ent’2 chaises, par Guy Brière et les mauvaises herbes, suivi du groupe La Patente qui arrive tout droit de Fredericton avec un style accrocheur.

Les activités sportives débutent le samedi dès 8 h, avec le départ de la course à pied, jumelée à une marche hivernale de 3,5 km pour toute la famille. Suivra l’Euro Bungee trampoline, l’initiation au Fat Bike et le soccer bulle, en plus des démonstrations de sculptures, du bar de glace et du grand feu de joie.

Tout spécialement cette année, la Fête accueille Création Étincelle qui viendra maquiller les tout-petits, le samedi après-midi.

La soirée du samedi festif commencera avec le traditionnel feu d’artifice, suivi d’un cracheur de feu et de la prestation de DJ Doum. À 21 h, la prestation musicale de M. Bazard aura lieu dans le foyer de La Vigie, juste avant le début de la traditionnelle Nuit des longs couteaux.

Le dimanche permet d’observer les artistes apporter la touche finale à leur travail des derniers jours. Pour les accompagner, DJ Doum mixera la musique et les familles sont invitées à festoyer en admirant les œuvres éphémères, manger des hot-dogs et déguster de la tire sur la neige.

Les activités de soccer bulle, de Fat Bike et de la populaire trampoline Euro Bungee se poursuivent pour les enfants, simultanément avec l’activité d’initiation de sculpture sur neige animée par un sculpteur professionnel.

Les gagnants du concours de sculpture sur neige des volets provincial et relève seront dévoilés à 16 h, pendant la cérémonie de clôture qui mettra fin aux festivités de la 31e édition. (LOB)