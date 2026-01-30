Un nouveau portrait de l’offre alimentaire dévoilé pour les MRC de L’Islet et de Montmagny

La CDC ICI Montmagny–L’Islet annonce la publication de deux brochures Portrait territorial de l’offre alimentaire, l’une pour la MRC de Montmagny et l’autre pour la MRC de L’Islet.
Ces documents sont le fruit d’un travail de terrain réalisé́ à l’été 2025. Ils permettent de brosser un portrait actuel de l’offre alimentaire sur chacun des territoires et d’en mesurer l’évolution depuis 2018.
Initialement mandatées dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) des MRC de L’Islet et de Montmagny, la CDC ICI Montmagny–L’Islet avait réalisé un premier portrait de l’offre alimentaire en 2018.
Depuis, plusieurs changements sont survenus, notamment en ce qui concerne les commerces alimentaires, la disponibilité des produits et le prix des aliments, rendant nécessaire une mise à jour du document.
L’étude repose sur la visite de l’ensemble des commerces d’alimentation du territoire, incluant supermarchés, épiceries, dépanneurs et commerces de proximité.
Menée par les agentes communautaires Jeanne Pelletier et Maëva Beaulieu, la démarche a permis d’évaluer la présence, la fraîcheur, la quantité et le prix de treize aliments traceurs, reconnus comme représentatifs d’une alimentation saine, nutritive et équilibrée.
Afin de tenir compte des réalités liées aux intolérances alimentaires, le lait sans lactose et le pain sans gluten ont également été analysés selon les mêmes critères.
D’autres indicateurs importants ont aussi été pris en compte lors de la collecte de données, tels que l’accessibilité physique des commerces, la présence de services de livraison, l’offre d’aliments locaux ainsi que les facilitants et enjeux rencontrés par les commerçants.
Les visites ont été effectuées sans avis préalable, à l’aide d’un formulaire de cueillette de données standardisé, dont les résultats ont ensuite été analysés et compilés par l’équipe.
Par la publication de ce Portrait territorial de l’off re alimentaire, la CDC ICI Montmagny–L’Islet souhaite offrir aux acteurs et aux organisations du milieu un outil de référence concret, favorisant la réflexion collective sur la sécurité alimentaire, l’accessibilité et l’évolution de l’offre sur le territoire.
La comparaison avec les données de 2018 permet également de mieux comprendre les transformations survenues au fil des ans.
Des exemplaires seront distribués auprès des partenaires et dans l’ensemble des municipalités des MRC de Montmagny et de L’Islet. La brochure est disponible en version PDF sur le site Web de la CDC.