La Saint-Vincent-de-Paul redistribue

Selon les informations de Lucie Paris, membre du conseil d’administration de l’organisme, 12 organismes bénéficieront d’un montant de

4 500 $ chacun, soit L’Arc-en-ciel - regroupement de parents et de personnes handicapées, le Havre des femmes, la Maison d’Hélène, la résidence Marcelle-Mallette, le Trait d’Union, l’Ancre, le Re-lait Montmagny-L’Islet, le Groupe Alpha Montmagny, Partage au Masculin, le Carrefour Région Montmagny et la Fondation Marthe Laverdière.

Aussi, la Maison La Frontière et le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny recevront chacun un montant de 25 000 $ au cours de l’année 2025 pour les soutenir dans leur mission d’aide alimentaire.

D’autres dons ont également été remis à l’opération paniers de Noël, à l’équipe juvénile féminine de volleyball les Grizzlys de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault ainsi qu’à la Fabrique de Paroisse Saint-Mathieu Montmagny.

Grâce à une équipe de bénévoles qui s’occupent de gérer la marchandise et les heures d’ouverture, l’organisme à but non lucratif est en mesure de distribuer une majeure partie de ses profits annuels, car seuls le coût du loyer et quelques petites dépenses doivent être assumés.

Rappelons que les locaux de la Saint-Vincent-de-Paul situés au sous-sol de l’église St-Mathieu de Montmagny sont ouverts au public les mardis et jeudis et les premiers samedis du mois. Il est possible d’y trouver toute sorte d’articles de seconde main, allant des vêtements aux accessoires pour la maison.