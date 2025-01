Le directeur des opérations de la SQDC, Alban Troja, explique que Montmagny a été choisi comme endroit stratégique, car il y avait un trou de marché entre Lévis et Rivière-du-Loup. Il y avait donc un grand bassin de population qui n’avait pas d’accès à une succursale à moins de conduire près d’une centaine de kilomètres.

Pour le moment, sept employés composent l’équipe de la SQDC de Montmagny. Il s’agit d’ailleurs de la plus petite succursale inaugurée au Québec, cette dernière faisant environ 1 800 pieds carrés. Il s’agit du nouveau concept « petite surface » de la société québécoise.

M. Troja, explique que le plan de développement de l’entreprise québécoise prévoyait d’abord l’ouverture de 98 succursales à travers la province en peu de temps à la suite de la légalisation du cannabis en 2018. Elles ont toutes une surface de vente similaire et elles partagent la même image. « En avançant dans le temps, on a essayé de pouvoir mieux servir notre clientèle et de mieux couvrir le territoire québécois. Nous avons certains trous de marché comme Montmagny où nous avions la possibilité de réfléchir à un concept différent. » Comme les autres boutiques font environ 2 400 pieds carrés, celle de Montmagny est donc beaucoup plus petite. Elle offre également moins de produits, soit environ 250 comparativement à 350 ou 400 ailleurs. M. Troja précise toutefois que la variété a été pensée en conséquence et qu’il est toujours possible de faire des commandes sur le web.

Une visite à la SQDC

Lors d’une visite à la SQDC, la première personne qui accueille le client est un garde de sécurité, car la vente de cannabis est interdite aux gens de moins de 21 ans. Ensuite, les conseillers viennent rencontrer la personne, car tous les produits sont derrière des vitrines. Il est alors possible de poser des questions afin de trouver le bon produit. Des écrans sont aussi disponibles sur place afin de pouvoir consulter l’inventaire complet.

Le directeur de la succursale de Montmagny, Jean-Christophe Bettey-Martel, connait d’ailleurs bien ce rôle de conseiller. Il explique qu’il travaille au sein de la société québécoise depuis 2021 et qu’il a commencé à ce poste. Il a éventuellement gravi les échelons jusqu’à directeur adjoint avant d’être maintenant nommé directeur de cette nouvelle succursale.

Une consommation de plus en plus acceptée

Pour sa part, M. Troja reconnait qu’il y a encore certains tabous derrière la consommation de cannabis, même si elle est légale depuis 2018. Il affirme toutefois que les discussions sur le sujet sont beaucoup plus ouvertes qu’auparavant et qu’il y a beaucoup de curiosité, autant de la part des gens qui en consomment que de ceux qui n’en consomment pas. Il souligne d’ailleurs que d’informer les gens sur le sujet fait partie de la mission de la SQDC.

« Les gens sont définitivement plus ouverts qu’avant, mais à mon avis cela prendra encore un certain temps avant que tous les tabous soient retirés. Après des décennies à toujours marteler que le cannabis est un produit illégal, immoral à la limite, ça va prendre encore un certain temps avant que tout le monde l’accepte. [...] Je crois que, graduellement, avec l’implantation de la SQDC, on voit que les gens font de plus en plus confiance. [...] Nous sommes à environ 56% de captation du marché noir en ce moment, je crois, mais nous pouvons encore aller en chercher davantage. Mais déjà de passer de 0 à 56 % en six ans, nous voyons qu’il y a une confiance qui s’installe chez les consommateurs », ajoute M. Bettey-Martel.