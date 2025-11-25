La Ville de Montmagny stabilisera les berges autour du Camping pour 2,5 M $

L’appel d’offres de la Ville de Montmagny pour le projet de stabilisation des berges dans le secteur du Camping municipal Pointe-aux-Oies s’est conclu le 5 novembre dernier. Le conseil municipal a donc octroyé le contrat lors de sa dernière séance au plus bas soumissionnaire, soit Groupe Colas Québec inc., une entreprise de Lévis.

La mairesse, Gabrielle Brisebois, explique que le conseil doit aussi amender la résolution qu’il avait prise auparavant pour l’emprunt d’environ 1,8 M$ pour réaliser ce projet. En effet, principalement en raison des délais pour obtenir les autorisations nécessaires à réaliser les travaux, le projet est maintenant estimé à 2,5 M$. Mme Brisebois se dit toutefois confiante de la capacité de la Ville à payer ce projet, car la somme en lien avec le premier règlement d’emprunt est déjà de côté depuis un bon moment. Le projet de stabilisation n’est pas éligible à un programme d’aide financière du gouvernement provincial ou fédéral.

Rappelons que l’érosion fait perdre du terrain au Camping Pointe-aux-Oies depuis plusieurs années. Certains terrains très prisés à proximité du fleuve ont dû être fermés à cause du recul. L’érosion a aussi causé la perte de beaucoup de végétaux qui étaient autrefois présents sur les berges, protégeant l’endroit d’une partie des vents parfois importants. Le Camping est donc moins à l’abri des intempéries et il y aurait d’ailleurs eu plus de bris du côté de ses installations dans les dernières années.

Les travaux débuteront prochainement et continueront au cours de l’hiver pour se terminer autour d’avril pour respecter certaines contraintes environnementales selon la mairesse. Des délais pourraient toutefois être à prévoir selon les conditions hivernales dans les prochains mois. En effet, si le fleuve ne gèle pas suffisamment, il serait plus difficile de faire les opérations nécessaires que s’il est possible d’accéder au fleuve aisément. Mme Brisebois ajoute qu’il est important de débuter cette année plutôt que d’attendre la prochaine pour éviter de devoir refaire de nouveaux plans respectant l’évolution de l’érosion et d’ainsi ajouter potentiellement quelques centaines de milliers de dollars à la facture finale du projet.