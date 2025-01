Le budget de L’Islet atteint presque 12 M$

L’augmentation prévue sur le compte de taxes municipales est de 4,23 % pour les citoyens sur le réseau de services (égout-aqueduc) et de 0,93 %. Pour un citoyen possédant une résidence d’une valeur de

207 000$, soit la moyenne dans la municipalité de L’Islet, l’augmentation équivaut à environ 114 $ si elle reçoit tous les services ou 19 $ si elle est située à l’extérieur du réseau.

Les résidents remarqueront que le service dont le tarif augmente le plus en 2025 est celui lié aux égouts, car des travaux seraient prévus selon les explications du maire Pelletier lors de la présentation du budget.

La catégorie de dépense qui augmente le plus en 2025 est celle concernant le réseau routier, car certains travaux sont prévus au cours de l’année. Elle passe d’environ 1,7 M$ en 2024 à 4,5 M$ en 2025. Toutefois, plus de 2 M$ en subvention ont été reçus par la municipalité pour ces projets. Malgré une augmentation de la valeur foncière d’environ 5 % grâce à de nouvelles constructions d’usines et de bâtiments résidentiels, la hausse des revenus au niveau de la taxe foncière a été limitée à 3 % en ajustant le taux de taxes foncières à la baisse.