Pour une dixième année consécutive, le Cégep de La Pocatière figure parmi les meilleurs collèges canadiens au regard de ses réalisations en recherche appliquée Le Cégep et ses trois Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) se retrouvent en deuxième position au Québec et en neuvième position au Canada selon le palmarès Canada’s Top Research Colleges 2024 publié par Research Inforsource Inc. Il s’agit d’un gain de quatre positions au Canada comparativement à l’année dernière.

Dans la catégorie collège de petite dimension, le Cégep se retrouve en première position pour le pourcentage et la somme des fonds dédiés à la recherche provenant des partenaires, en deuxième position pour la somme totale des fonds dédiés à la recherche, qui a atteint 10M$ en 2023, en deuxième position pour le nombre de projets de recherche complétés, en troisième position pour le nombre de partenariats de recherche et en cinquième position pour le nombre de personnes étudiantes et rémunérées pour participer aux projets de recherche.

« Ce palmarès annuel est une grande fierté pour nous. Il témoigne de notre engagement constant à figurer parmi les meilleurs collèges canadiens et, surtout, de notre capacité à innover année après année. Nous avons à cœur de toujours faire mieux, de diversifier nos activités de recherche et de développer des projets qui ont des retombées positives sur la formation de notre communauté étudiante », souligne Annie Fortin, directrice des études au Cégep de La Pocatière.