Le Collège Jésus-Marie de Bellechasse en nomination pour les Prix de l’innovation 2025 de la FEEP

Le Collège Jésus-Marie de Bellechasse (CJMB) est en nomination pour les Prix de l’innovation 2025 de la Fédération des établissements d’enseignement privés du Québec (FEEP) dans la catégorie « Transformation du modèle traditionnel de l’école secondaire ». Cette nomination réfère à la mise en œuvre des « Semaines coopératives CJMB » qui favorisent la coopération, la collaboration et l’autonomisation des élèves de tous les niveaux à travers des implications communautaires et des projets éducatifs d’un nouveau genre.

Deux semaines sont organisées au fil de l’année scolaire, soit une à l’automne et l’autre au printemps. Cette initiative a été lancée en 2024-2025. Les « Semaines CJMB » invitent les élèves à déterminer leur horaire d’apprentissage à travers divers projets suggérés par l’équipe enseignante, à développer leurs méthodes d’études et de travail, à intégrer des périodes de vie extrascolaires, à prendre conscience de l’importance d’entretenir leur santé physique et mentale. « Ces semaines proposent des parcours globalement intégrés où l’élève est maître de ses apprentissages et de ses réalisations, en mode personnel ou collectif, dans une formule d’encadrement souple qui aide à développer l’autonomie, l’esprit de collaboration et le sens des responsabilités. », souligne l’enseignante et responsable de la pédagogie au CJMB, Marilyn Villemure.

Ainsi, du 28 avril au 2 mai, les élèves organiseront leur horaire en mode autonome afin de réaliser divers projets multidisciplinaires. Ils s’impliqueront aussi dans la communauté de Saint-Michel-de-Bellechasse en procédant au nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent, en donnant un coup de main pour des travaux dans des fermes de leur milieu et en aidant des personnes aînées dans la réalisation de travaux domestiques extérieurs. Du lundi au jeudi, des cafés-rencontres permettront aux élèves d’échanger sur le parcours d’entrepreneurs de la région. Des activités supervisées de mise en forme seront organisées à l’heure du lunch avec le soutien de membres du personnel enseignant. La semaine se conclura par la tenue de la foire entrepreneuriale des élèves de cinquième secondaire, une forme de marché public où les élèves mettront en vente les produits de leurs microentreprises à l’intention de la population. (LOB)