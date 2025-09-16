Le défilé de Noël sera de retour

La Ville de Montmagny et le Magasin CO-OP IGA extra de Montmagny & Les Marchés Tradition de Cap-Saint-Ignace annoncent le retour du grand défilé de Noël le 28 novembre. Après avoir connu du succès lors de la première édition en 2023 avec des milliers de personnes qui s’étaient rassemblés dans les rues de la ville pour apercevoir les chars allégoriques, l’événement se tiendra à nouveau en même temps que le Marché de Noël à la place Montel.

L’Oie Blanche ainsi que la famille Grandisson du Canadian Tire sont à nouveau les présentateurs officiels du défilé.

Au cours des prochaines semaines, le comité organisateur sollicitera les organisations et les entreprises du milieu désireuses de prendre part à cette grande fête. Celles qui souhaitent réserver l’un des chars allégoriques illuminés, en entier ou en partenariat avec d’autres entreprises, sont invitées à saisir cette belle occasion et à communiquer dès maintenant avec Jean-François Roy, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Les exposants qui sont intéressés à avoir un espace lors du Marché de Noël qui se tiendra à la Place Montel du 28 au 30 novembre peuvent également remplir un formulaire sur le site web de la Ville de Montmagny d’ici le 30 septembre. Toutes les informations concernant la location autant pour le défilé que le marché sont disponibles au www.ville.montmagny.qc.ca/noel