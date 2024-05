Le Développement des Écoliers prend naissance

Le maire de Montmagny, Marc Laurin, et les promoteurs, Jonathan McCluskey et Sébastien Poulin, ont procédé à la pelletée de terre symbolique donnant le coup d’envoi aux travaux d’infrastructures du Développement des Écoliers, un projet domiciliaire en devenir situé dans l’est de la ville, dans le secteur de l’École Saint-Pie X. Le quartier résidentiel offrira une quarantaine de nouvelles unités d’habitation lorsque le projet sera terminé.

Dans les prochaines semaines, les travaux menés par les promoteurs consisteront à construire les nouvelles infrastructures de voirie, d’aqueduc et d’égouts nécessaires pour desservir les futurs bâtiments résidentiels du secteur et à aménager un bassin de rétention des eaux pluviales. Plus précisément, de nouvelles rues seront aménagées, l’une en forme de « u » reliant les rues Philippe-Landry et Alphonse-Lebel et l’autre perpendiculaire au boulevard Taché Est, de façon à ce qu’elle rejoigne le Développement des Écoliers. Les unités d’habitation commenceront à être construites dans les prochains mois.

« Cela fait plusieurs années que nous en parlons et que nous l’espérons. Aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir enfin confirmer que le Développement des Écoliers deviendra bientôt réalité! Offrir des terrains résidentiels pour répondre aux besoins de nos citoyen(ne)s actuels et futurs a toujours fait partie de nos priorités, car nous sommes très conscients que la demande est là. Ces démarches nécessitent toutefois beaucoup de temps et de travail », affirme le maire de Montmagny, Marc Laurin.