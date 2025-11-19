Le Groupe de médecine familiale de Montmagny dénonce la loi 2 dans une lettre écrite

« Sachez que cette loi coupe les ailes de vos médecins et mine grandement le moral des troupes, peut-on lire dans la lettre ouverte adressée aux gens de Montmagny-L’Islet et patients du GMF de Montmagny. Cette loi réduira notre capacité à offrir le temps, l’écoute et les services dont vous avez besoin. Ajouter des contraintes et des menaces, en diminuant les ressources nécessaires, n’augmentera pas la quantité de rendez-vous avec les patients. »

Dans la lettre ouverte, le GMF de Montmagny affirme également être contre la « médecine fast-food » à laquelle le gouvernement veut les astreindre et dénonce le fait d’en demander encore plus de la part des médecins.

« Notre travail peut parfois paraître comme du travail à la chaîne par moments, tellement la demande est grande. Mais en demander plus aux médecins, sans davantage de moyens pour les appuyer et en les méprisant, mettra en danger la qualité des soins et la santé mentale de plusieurs d’entre nous qui jonglent avec la souffrance des gens au quotidien et avec le stress de gérer la santé mentale de dizaines de milliers de patients du territoire », mentionne-t-on dans la lettre.

Une pétition à la grandeur du Québec

Par ailleurs, une pétition contre la réforme des soins de santé au Québec qui sera déposée par un député à l’Assemblée nationale du Québec est présentement en circulation sur le site internet de l’Assemblée nationale du Québec. Le député intermédiaire de cette pétition est Marc Tanguay.

Celle-ci est en vigueur jusqu’au mardi 9 décembre prochain.