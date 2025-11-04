Pierre Bouffard termine deuxième au scrutin

« On est tous un peu déçus, l’équipe aussi. Je suis un candidat, mais j’avais une grosse équipe derrière moi et je suis déçu pour eux aussi. Je suis fière de ma campagne, mais c’est juste que l’on termine deuxième. Quand je regarde le résultat, on a compté comme on le pensait, mais Gabrielle et son équipe ont fait une très belle campagne, il faut lui donner ça », confie le candidat Pierre Bouffard à la suite des résultats.

Celui qui est copropriétaire du restaurant magnymontois Au Coin du Monde ajoute que la fierté de sa campagne est basée sur « les gens qui l’ont entouré », puisqu’ils se sont mobilisés et donner de leur temps pour lui et sa campagne.

« C’est ça qui me rend aussi triste, ce n’est pas le fait de perdre, mais c’est le fait de voir que toute mon équipe, qui a travaillé pour ma campagne, on n’est pas sorti victorieux. Ce n’est pas personnel, c’est vraiment l’équipe en tant que telle. Ça me fait quelque chose », mentionne-t-il.