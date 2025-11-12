10 ans d’Accro de la Techno dans les écoles de la région

L’organisme Accro de la Techno qui couvre le territoire de Montmagny-L’Islet-Rivière-du-Loup-Kamouraska fête présentement ses 10 ans à parcourir les écoles, les entreprises et les événements de la région, afin de faire découvrir les différents outils technologiques aux écoliers. Durant ses années, 37 partenaires locaux ont aidé cet organisme monétairement en finançant près de 150 125 $ et en contribuant à travers des services variés pour redonner aux jeunes.

« Ce qui est vraiment plaisant c’est d’être avec les jeunes en classe et de voir leur émerveillement lorsqu’ils font quelque chose. Quand qu’ils vivent des ateliers, ils font des découvertes, ils réussissent quelque chose et les jeunes donnent tout de suite un retour sur le plaisir qu’ils ont à faire ça. C’est motivant de vivre ce contact-là avec eux », confie fièrement le directeur général d’Accro de la Techno depuis 2017, Eric Dufresne. À la base, l’organisme de bienfaisance Accro de la Techno veut avoir un impact en donnant aux jeunes un « intérêt envers les sciences et la technologie », mais surtout la capacité de croire qu’il y a « des possibilités de carrière dans ce domaine », et ce, dans la région parmi les entreprises. « Notre mission c’est de piquer la curiosité des jeunes, mais notre vision, c’est d’avoir une relève qui a compris ça et qui s’embarque dans cette carrière-là. Pour faire rouler la roue et pour pallier aux défis technologiques de demain, ça prend des jeunes qui sont allumés et qui n’ont pas peur de ces notions-là », souligne le président du Conseil d’Administration d’Accro de la Techno, Sylvain Dufour.

Des partenaires locaux engagés

Pour réussir à accomplir ses missions, l’organisme Accro de la Techno, basé à La Pocatière, peut compter sur une multitude de partenaires locaux engagés, en plus d’un certain soutien financier de la part du gouvernement du Québec, afin de redonner aux jeunes de la région à travers du matériel, des activités et des notions. « On a 37 partenaires différents qui ont soutenu financièrement Accro de la Techno pour un montant total de 150 125 $ au cours des 10 dernières années. Avec l’appui du milieu, l’organisme a aussi obtenu 225 211 $ en subvention du gouvernement du Québec. Il y a aussi 35 partenaires qui ont contribué en services variés, comme l’hébergement de notre organisme chez NOVICA, ou comme participant à la journée Accro de la Techno », explique Eric Dufresne.

Maintenir l’offre