Course à la mairie de Berthier-sur-Mer : les candidats présentent leur plan

Q1 : Pouvez-vous vous présenter brièvement en mentionnant vos principales réalisations ?

RL : J’ai été chargé de cours, agent de recherche et travailleur autonome, puis gestionnaire de projets pendant près de vingt ans. De janvier 2023 à août 2025, au service de la Municipalité de Berthier-sur-Mer, j’ai supervisé la réfection de la Principale Ouest en tant que gestionnaire des projets municipaux.

MG : Je m’appelle Martin Gaudreau, je suis retraité et j’habite Berthier-sur-Mer depuis 2016. Je suis bachelier en administration des affaires et j’ai travaillé pendant plus de 32 ans dans différents domaines : gestion, logistique, marketing, vérification interne, finances et ressources humaines. J’ai cumulé plus de 23 ans d’expérience dans des conseils d’administration, dont plusieurs à titre de président.

Q2 : Quelles sont les grandes lignes de votre plan électoral ?

MG : Mon objectif est entre autres de mettre en place un plan quinquennal de développement pour Berthier-sur-Mer, soit un plan évolutif sous cinq domaines : 1 : Le développement économique et touristique, pour stimuler l’activité locale et renforcer l’attractivité de notre village ; 2: La planification résidentielle et environnementale, afin d’assurer une croissance harmonieuse et durable ; 3: La qualité des services municipaux et communautaires, pour répondre efficacement aux besoins des citoyens ; 4: La vitalité sociale et culturelle, parce qu’un village vivant et rassembleur est un village fort. 5 : Enfin, je souhaite faire avancer un projet porteur pour notre collectivité : la transformation de l’église en centre multifonctionnel.

RL : 1 : Mettre en place un plan quinquennal pour assurer la durabilité des infrastructures. 2 : Gérer rigoureusement le budget et les finances publiques. 3 : Communiquer régulièrement sur les finances et l’avancement des projets. 4 : Créer des alliances intermunicipales pour partager des services et réduire les coûts. 5 : Protéger l’environnement et s’adapter aux changements climatiques, en assurant un approvisionnement en eau potable suffisant, par la valorisation des espaces verts, la gestion des déchets et la réduction des émissions. 6 : Assurer la sécurité routière, piétonnière, civile, et la protection des biens et des personnes.

Q3 : De quoi Berthier-sur-Mer a le plus besoin pour les quatre prochaines années ?

RL : Des actions concrètes sont nécessaires pour rassurer la population sur l’eau potable, de l’augmentation de la population et des changements climatiques. Berthier-sur-Mer doit rester un lieu accueillant pour tous, avec la poursuite du développement du cœur villageois, avec la transformation de l’église, la bonification du parc Fluvial et l’optimisation du parc des Loisirs. Un soutien à la venue de nouveaux commerces de proximité sera à mettre en place.

MG : Berthier-sur-Mer a surtout besoin d’une vision claire et structurée pour guider son développement. Le plan quinquennal évolutif permettra d’assurer une croissance équilibrée, tout en maintenant un contrôle rigoureux des finances municipales. Je crois aussi qu’il est essentiel de soutenir notre personnel municipal et nos bénévoles. Enfin, je souhaite faire avancer un projet porteur pour notre collectivité, soit la transformation de l’église en centre multifonctionnel.

Q4 : Si vous êtes nommé maire, quels seront les dossiers prioritaires?

MG : Mes priorités seront d’abord de compléter le travail déjà amorcé pour remettre les finances municipales sur les rails. Je souhaite également rencontrer et soutenir le personnel municipal ainsi que les bénévoles. Enfin, je veux faire avancer le projet de transformation de l’église en centre multifonctionnel pour développer un modèle de sociofinancement.

RL : Organiser une réunion avec les membres du conseil et les employés, revoir la gouvernance, préparer le budget 2026 et envisager la tenue d’un lac-à-l’épaule. Doter Berthier-sur-Mer d’un Plan de gestion des actifs conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l’habitation. J’entreprendrai aussi une démarche pour établir un dialogue intermunicipal tant pour le partage de services que l’élaboration du plan Climat.

Q5 : Pourquoi les gens devraient voter pour vous ?

RL : Mes compétences en organisation, gestion de projets, leadership et résolution de problèmes sont adaptées à la gestion municipale. Avec moi, chaque nouveau projet s’amorce à partir d’une feuille blanche que nous peaufinons ensemble jusqu’à notre satisfaction. Enfin et surtout, je souhaite incarner un renouveau démocratique en étant au service de l’ensemble de la population.

MG : Mon approche repose sur l’écoute, la collaboration et le respect, autant envers les citoyens que les employés municipaux et les bénévoles. J’ai une motivation sincère à travailler en équipe avec le conseil municipal, à écouter les besoins des gens, à prendre des décisions réfléchies et transparentes pour le bien commun. Je souhaite mettre toute mon énergie au service de notre communauté, afin de bâtir ensemble un milieu de vie dont nous serons tous fiers. (ÉB)