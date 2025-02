Les départements des aliments périssables comme les fruits et légumes avaient été revus dans les derniers mois selon le directeur général Francis Rouleau, mais c’est maintenant au tour du reste du Magasin Coop IGA Extra de Montmagny. En effet, depuis le 2 février dernier, une équipe de Sobeys s’affaire à placer les produits à leur nouvel emplacement selon un plan conçu par un logiciel spécialisé.

Nouveau logiciel spécialisé

Le but de la réorganisation est de créer des espaces pour de la nouvelle marchandise, mais aussi d’augmenter les ventes de l’épicerie. En effet, lors de l’assemblée générale du Magasin Coop IGA en décembre dernier, le représentant de Sobeys qui était sur place a mentionné que les succursales ayant fait partie du projet pilote ont enregistré une hausse d’environ 3 % depuis la réorganisation.

M. Rouleau explique qu’un homme est venu dans le magasin avec un habit spécial sur lequel de nombreuses caméras étaient fixées. Il a ensuite fait le tour des rayons, les caméras capturant chaque angle lors de sa visite. Ces données ont ensuite été comptabilisées dans le logiciel avec les transactions faites dans le magasin afin d’établir l’endroit idéal et l’espace requis pour chaque produit.

Formats clubs et produits internationaux

Afin de contrer l’achat dans les magasins qui vendent de gros formats comme Costco, plusieurs produits comme le papier de toilette et les capsules de cafés seront désormais offerts dans les formats clubs.

M. Rouleau affirme que la réorganisation et l’installation de nouvelles étagères permettront l’arrivée de plusieurs nouveaux produits sur les tablettes de l’épicerie.

De gros projets à venir

Le projet d’implanter des étiquettes électroniques dans le magasin afin d’éviter de devoir changer les prix manuellement dans les rayons devrait suivre la réorganisation.

M. Rouleau souligne qu’il souhaitait attendre la réorganisation des produits avant d’implanter ce nouveau système.

Dans les prochaines années, le Magasin Coop IGA de Montmagny songe sérieusement à changer une bonne partie du système de congélation et de réfrigération du commerce. Cela couterait environ 1M$ selon M. Rouleau. Il ajoute toutefois que le système actuel, âgé d’au moins 35 ans, cause beaucoup de perte d’énergie pour l’épicerie. En effet, le manque d’isolation laisserait beaucoup de fraicheur sortir des appareils, qui doivent constamment être en fonction pour compenser. M. Rouleau est donc d’avis que l’investissement important en vaudrait la peine pour ce qu’il rapporterait en termes d’économie et de réduction de l’empreinte environnementale.