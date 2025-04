Les Caisses Desjardins de L’Islet souhaitent s’unir

Les administrateurs des caisses du Nord de L’Islet et du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres ont présenté à leurs membres, lors de leur assemblée générale du 23 avril dernier, un projet de regroupement des deux institutions financières.

S’il voit le jour, le regroupement permettra la création de la Caisse Desjardins du Grand-L’Islet le 1er janvier 2026. La nouvelle coopérative financière, formée de près de 20 000 membres, gérera un volume d’affaires de 1,7 G$.

Deux assemblées générales extraordinaires se tiendront en mode virtuel le 18 juin prochain durant lesquelles les membres seront invités à voter sur ce projet. Afin d’être acceptés, ils devront se prononcer en sa faveur à une hauteur de 66,67 %.

« Ce projet permettra la création d’une caisse avec une solidité accrue dans un contexte où les défis sont multiples. Ensemble, nous pourrons grandir plus durablement », exprime Normand Caron, président de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres.

« La nouvelle Caisse sera en mesure de répondre parfaitement aux besoins financiers de ses membres et clients. Nous nous démarquerons comme un employeur de choix et deviendrons plus attirants pour les ressources humaines. Nous comptons sur les membres de nos deux caisses pour voter en faveur du projet », précise Pierre Roy, président de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.

Les administrateurs des deux caisses se disent convaincus que ce regroupement constitue une réponse aux défis de l’avenir. (LOB)