$!Les élus assermentés

Un peu partout au Québec, le processus électoral se concluait vendredi dernier par l’assermentation des élus, cérémonie lors de laquelle ces derniers signent les papiers et promesses nécessaires afin d’être officiellement proclamés élus municipaux.

À Montmagny, la cérémonie s’est tenue à l’hôtel de ville devant famille, amis et proches des élus, animée par Karine Simard, directrice du Service du greffe et des affaires juridiques, qui agissait également comme présidente d’élection.

« Je prends aujourd’hui l’engagement d’agir avec intégrité, transparence et bienveillance. Je veux que chaque citoyenne et citoyen à Montmagny sente qu’il a sa place dans notre projet collectif. Ensemble, faisons de Montmagny une ville encore plus inclusive et fière de ce qu’elle est. Une ville à notre image », a souligné la nouvelle mairesse Gabrielle Brisebois dans son premier discours à la suite de son assermentation.