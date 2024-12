155 enseignants de la région de Montmagny-L’Islet-Bellechasse ont pris part à une consultation, organisée par la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ_, sur les incivilités des élèves auxquelles sont confrontés ces derniers.

Pour le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, la consultation a permis de soulever quelques points. 77,1% des enseignants a vu une augmentation des incivilités au cours des deux dernières années alors que 29,6% d’entre eux affirment en être victimes quelques fois par jour. Plus de la moitié des répondants ont aussi soulevé que les incivilités sont un problème dans leur établissement.

« Des solutions doivent absolument être mises en place afin de freiner et ultimement d’éliminer ce fléau. Y travailler, c’est améliorer le quotidien des enseignantes et enseignants en leur donnant plus de temps pour enseigner, ce qui contribue à leur motivation au travail. Cela améliorerait aussi significativement le climat d’apprentissage de la classe », explique la présidente du Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud, Nancy Gauvin.

L’incivilité est définie par la FSE-CSQ comme étant un manquement aux règles élémentaires de la vie en société que sont le respect, la politesse et le savoir-vivre.