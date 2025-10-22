Les féministes marchent pour la cause

La Marche mondiale des femmes se tenait le 18 octobre dernier sous le thème « Encore en marche pour transformer le monde ». Des femmes des MRC de Montmagny et L’Islet ont également pris part à ce mouvement en se joignant au plus de 15 000 personnes qui se sont réunies à Québec. Il s’agissait d’une journée de mobilisation pour dénoncer la pauvreté, les violences faites aux femmes et la crise environnementale.

Cette mobilisation des femmes des deux MRC a été rendue possible grâce au travail collectif d’un comité local issu du Centre-Femmes-La Jardilec et la maison d’hébergement Le Havre des Femmes ainsi que du Réseau des Groupes de Femmes de Chaudière-Appalaches (RGFCA).

Cet événement a été coordonné par la Coordination du Québec pour la Marche mondiale des femmes (CQMMF), dans le cadre de la 6e action internationale de la Marche mondiale des femmes, en collaboration avec le Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale (RGF-CN) l’organisation logistique et l’idéation de cette action d’envergure.