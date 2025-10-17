Vapoteuses et cocaïne saisies à Montmagny

Le 10 octobre, vers 19 h 30, les policiers du poste de Montmagny ont effectué une perquisition dans la résidence d’une femme de 49 ans. Sur place, les agents ont saisi une centaine de vapoteuses, près de 80 grammes de cocaïne, quelques comprimés de méthamphétamine, une quinzaine de comprimés de morphine, environ 250 $ en argent canadien, trois balances, trois cellulaires, des listes de comptabilité, deux armes à plomb, ainsi que des sachets servant à la vente.

La perquisition a mené à l’arrestation de trois personnes, soit une femme de 49 ans, pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, un homme de 20 ans pour possession simple et un homme de 23 ans pour possession en vue du trafic. Les trois individus ont été libérés à la suite de leur arrestation en attente de la suite des procédures judiciaires.

Excès de vitesse

Le 5 octobre à Montmagny, vers 1 h, deux policiers ont intercepté deux véhicules qui se suivaient sur l’autoroute 20, en grand excès de vitesse. Les véhicules ont été captés à 170 km/h. Les jeunes conducteurs, résidant au Nouveau-Brunswick, se sont fait signifier un constat de 1 461 $ en plus de 14 points d’inaptitude.