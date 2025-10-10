Claude Dumas se lance dans la course à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Fort d’une longue carrière en enseignement et d’une expérience entrepreneuriale, Claude Dumas entend placer l’écoute citoyenne et la responsabilité au cœur de sa démarche politique.

Claude Dumas, résident de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud depuis plus de vingt ans et figure reconnue pour son parcours professionnel diversifié, annonce officiellement sa candidature à la mairie.

Une expertise forgée au service de la communauté

Retraité de l’enseignement depuis 2022, Claude Dumas cumule une solide expérience en gestion d’équipe et en développement communautaire. Après avoir œuvré à l’Université de Moncton, sa carrière l’a mené au Québec où il a été professeur, technicien en loisirs et coordonnateur de département au collégial (Cégep et ITA de La Pocatière, Cégep de Lévis, et Centre d’Études Collégiales à Montmagny).

À ce titre, il a joué un rôle clé dans l’implantation et le développement de l’antenne du Cégep à Montmagny, dirigeant et s’investissant dans plusieurs équipes de travail et tout au long de sa carrière.

Parallèlement, de 1999 à 2013, Monsieur Dumas a démarré et opéré une entreprise dans le domaine de l’activité physique et du plein air, Forme-Active une entreprise qui, 25 ans plus tard, est toujours en opération sous une autre dénomination.

Plus récemment, il a acquis une entreprise dans le domaine de l’entretien de piscine et est impliqué dans le développement d’une érablière sur le territoire de la municipalité, démontrant ainsi son ancrage continu dans le tissu économique local.

« Ce parcours professionnel et entrepreneurial m’a permis de développer une écoute attentive et un sens aigu des responsabilités, des qualités essentielles pour la fonction de maire », affirme Claude Dumas.